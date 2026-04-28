В Тульской области тушат пожар на площади почти 3000 «квадратов»

Крупный пожар произошел на складе в городе Щекино в Тульской области. Об этом в канале в мессенджере Max сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание находится на улице Пирогова.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров», — говорится в заявлении.

В настоящее время на место ЧП направляются дополнительные силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации огня. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

10 апреля на складе пиротехники в центре Владикавказа произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. В результате 14 человек, включая двух детей, получили травмы. Еще двух граждан спасти не удалось. Как писали СМИ, причиной ЧП стала детонация фейерверков. Партия могла быть просроченной, так как пролежала на складе четыре года. Фейерверки хранились в необорудованном месте, в связи с чем владельцам несколько раз выносили предупреждения о нарушении правил пожарной безопасности.

