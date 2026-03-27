В Подмосковье загорелись склады научно-технического испытательного центра

Склады научно-технического испытательного центра загорелись в подмосковной Дубне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ «Мособлпожспас».

В публикации отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены специалисты 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса», а также сотрудники МЧС России.

Позднее стало известно, что открытый огонь, который распространился на площадь в 40 квадратных метров, был ликвидирован. По словам представителя экстренных служб, по предварительной информации, в здании склада загорелся производственный станок.

25 марта пожар произошел в одном из учебных корпусов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), пожарные ликвидировали возгорание за 35 минут. По данным МЧС, инцидент произошел в результате возгорания бумаги в кабинете на втором этаже корпуса. В помещении сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, учащихся и персонал эвакуировали. Пожарные смогли локализовать пожар через 15 минут после прибытия.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.