В России предложили штрафовать до 20 тысяч рублей за призывы к дискриминации женщин

В ГД предложили ввести штрафы за публичные призывы к дискриминации женщин
Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы, связанные с ограничением прав и свобод женщин. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте предлагается обновить Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей, которая предусматривает штраф для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Он будет накладываться на тех, кто совершает публичные призывы , направленные на ограничение прав и свобод женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни, а также за принижение их достоинства путем сведения роли женщины к обслуживанию мужчины.

Авторы инициативы утверждают, что за последние годы в публичном пространстве появились подобные высказывания, которые противоречат положениям Конституции России.

До этого депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили увеличить штрафы за отказ от питомцев, а полученные деньги направлять в приюты.

