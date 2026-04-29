В ГД хотят поднять штрафы за отказ от питомцев

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили увеличить штрафы за отказ от питомцев, а полученные деньги направлять в приюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты подчеркнули, что проблема бездомных животных в России приобрела системный характер. Согласно исследованиям 2025 года, в РФ насчитывается около 3,6 млн бездомных животных, большинство из которых раньше были домашними.

Представители партии уточнили, что бездомные животные создают дополнительную нагрузку на региональные бюджеты и приюты, ведь им необходимо финансировать отлов, лечение и содержание животных. Только за 2024 год субъекты РФ потратили на эти нужды 12 млрд рублей.

Отмечается, что выбрасывание питомца на улицу, как правило, подпадает под статью о нарушении требований к содержанию животных. Штраф по ней составляет от 1500 до 3000 рублей. Депутаты полагают, что инициатива позволит снизить число случаев отказа от питомцев, а также направить дополнительное финансирование в приюты.

10 апреля «Газета.Ru» сообщала, что в России насчитывается 819 приютов для бездомных собак и кошек, в которых содержатся от 170 до 250 тысяч животных.

При этом общая популяция бездомных животных в стране оценивается в 3,6 млн особей — значит, в приютах находится лишь 5–7% от этого числа.

