В Госдуме призвали использовать майнинговое оборудование в энергоизбыточных регионах

Майнинговое оборудование нужно использовать в энергоизбыточных регионах, где не потребляется вся вырабатываемая электроэнергия, потому что так можно будет более эффективно использовать мощности, а также увеличить налоговые поступления и создать новые рабочие места. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передает Дума ТВ.

По его словам, пока электроэнергия там «уходит в воздух» и не создает блага, при этом с использованием такого оборудования энергетика будет давать продукт, в том числе в виде денег, поступающих в бюджет. Депутат подчеркнул, что легальные майнеры будут платить налоги в бюджет. Легализация деятельности будет давать дополнительный экономический эффект.

«Ну и сам факт того, что люди легально работают, тоже имеет положительное значение. У людей есть доходы, которые они будут тратить в стране. Опять же, они будут со своих доходов тоже платить налоги», — добавил Аксаков.

Он добавил, что энергоизбыточными в России в основном являются восточные регионы.

С 15 марта в ряде районов Бурятии и Забайкальского края вновь разрешили майнинг криптовалют. Как следует из постановления правительства, запрет на майнинг в Бурятии действовал с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года. Ограничение распространялось почти на всю республику — на 19 муниципальных районов и городской округ Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что в России введут штрафы за незаконный криптомайнинг.