Синоптик рассказал об апрельских рекордах в Москве

Синоптик Паршина: в Москве в апреле побиты рекорды по осадкам и давлению

В Москве побиты рекорды по осадкам 27-го апреля и три рекорда абсолютно низкого атмосферного давления 23, 24 и 27 апреля. Об этом РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Всего в сумме четыре рекорда было побито за апрель . Один рекорд по осадкам 27-го числа — суточная сумма была превышена для этих суток, а также три рекорда абсолютно низкого атмосферного давления», — сказала специалист.

29 апреля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что «зима» в Москве и Московской области подойдет к концу 30 апреля.

1 мая, по ее словам, произойдет настоящий перелом: погоду начнет определять восточная периферия антициклона с центром над Европой. В первые дни мая ветер и осадки стихнут, а столбики термометров устремятся вверх.

