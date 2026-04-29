Москвичам рассказали, когда уйдет «апрельская зима»

Синоптик Позднякова: с начала мая погода в Москве начнет приходить в норму
«Зима» в Москве и Московской области подойдет к концу 30 апреля. В последний день месяца дневная температура в столице поднимется до +6 °C, сохранится северо-западный ветер. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

1 мая, по ее словам, произойдет настоящий перелом: погоду начнет определять восточная периферия антициклона с центром над Европой. В первые дни мая ветер и осадки стихнут, а столбики термометров устремятся вверх.

«Выходные подарят настоящее тепло. В субботу и воскресенье установится переменная облачность без осадков, а ночные температуры станут положительными. Второго мая ночью в Москве — до +6°C, днем — до +14°C. Третьего мая воздух прогреется до +18°C», — рассказала Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что устойчивую теплую погоду в первую декаду мая ждать не стоит — по некоторым данным, температура воздуха будет расти до +19°C, затем снова падать, так как в регион придет холодная воздушная масса. В праздничный день 9 Мая ожидается прохладная погода, температура не поднимется выше +4…+9°C.

