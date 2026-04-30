Стало известно, кто исполняет обязанности главы Дагестана

Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности руководителя Дагестана, пока президент России не издаст указ о его отставке. Об этом сообщает Telegram-канал администрации главы республики.

30 апреля на встрече с представителями Народного собрания Дагестана президент РФ Владимир Путин сообщил, что Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую работу.

Председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Меликов возглавляет Дагестан с октября 2020 года. До этого он в течение года был сенатором от региона. Прежде чем перейти на работу в Совет Федерации, Меликов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии (с лета 2016-го).

Ранее Меликов ответил на слухи о своей отставке цитатой из советского фильма.