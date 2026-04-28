В Киргизии обвинили ЕС в подрыве доверия из-за санкций

Введенные против Киргизии санкции Евросоюза подрывают атмосферу доверия и противоречат обещаниям сотрудничества. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД республики.

В дипведомстве отметили, что с сожалением восприняли включение ряда юридических лиц страны в 20-й пакет санкций ЕС против России. В МИД Киргизии заявили, что особую обеспокоенность вызывает то, что подобные решения вступают в явное противоречие с заявлениями ЕС развивать всесторонне сотрудничество с республикой и со странами Центральной Азии в целом.

В ведомстве подчеркнули, что Киргизия придерживается открытого и конструктивного подхода в диалоге с европейскими странами о предотвращении рисков, связанных с санкциями. Страна руководствуется необходимостью взаимного учета интересов, прозрачности и доверия. Однако в Европе позицию Бишкека никто не принимает во внимание, говорится в заявлении.

23 апреля Европейский союз принял 20-й пакет санкций против России. Эти ограничения коснулись также Киргизии. В частности, ЕС запретил экспорт в страну станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь РФ.

Ранее депутат Европарламента завил, что ЕС отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций против РФ.