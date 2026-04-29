В Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ

В Калуге запретили спектакль «Маленькая история о больших друзьях» из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спектакль поставлен по произведению Ульриха Хуба «Ковчег отходит в восемь». Он рассказывает о тесной дружбе пингвинов мужского пола, которые в финале сыграли свадьбу. Местные увидели в постановке пропаганду ЛГБТ и отправили свою жалобу в Минкультуры. На данный момент спектакль снят с показа, проводится проверка.

В декабре Telegram-канал «Вот Так» сообщил, что телеканал СТС удалил со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины». Речь идет о шестой серии четвертого сезона, в которой содержится упоминание ЛГБТ — в эпизоде Галина Ивановна заподозрила, что Леня может быть нетрадиционной ориентации.

В ноябре часть серии вырезали, и контекст диалога Галины Ивановны с Леней был утерян. Теперь же эпизод вовсе пропал с сайта СТС.

В январе 2026-го российское издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы. Причина не уточнялась. Известно, что издательство обвиняли в ЛГБТ-пропаганде.

