Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ

vladsilver/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге запретили спектакль «Маленькая история о больших друзьях» из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спектакль поставлен по произведению Ульриха Хуба «Ковчег отходит в восемь». Он рассказывает о тесной дружбе пингвинов мужского пола, которые в финале сыграли свадьбу. Местные увидели в постановке пропаганду ЛГБТ и отправили свою жалобу в Минкультуры. На данный момент спектакль снят с показа, проводится проверка.

В декабре Telegram-канал «Вот Так» сообщил, что телеканал СТС удалил со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины». Речь идет о шестой серии четвертого сезона, в которой содержится упоминание ЛГБТ — в эпизоде Галина Ивановна заподозрила, что Леня может быть нетрадиционной ориентации.

В ноябре часть серии вырезали, и контекст диалога Галины Ивановны с Леней был утерян. Теперь же эпизод вовсе пропал с сайта СТС.

В январе 2026-го российское издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы. Причина не уточнялась. Известно, что издательство обвиняли в ЛГБТ-пропаганде.

Ранее россияне начали скупать «Вредные советы» после поручения Бастрыкина.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!