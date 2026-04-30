В Госдуме усмотрели коммерческую выгоду в снижении нештрафуемого предела скорости

МВД и региональным властям нужно думать не о том, как еще обобрать водителей, а как улучшить состояние дорог. Так в беседе с «Газетой.Ru» глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отреагировал на идею снизить нештрафуемый предел скорости до 2 км/ч.

«Идея эта никудышная, но она уже многие годы будоражит умы чиновников и время от времени всплывает на поверхность. Отношение СР к данной новации давно сформировано и неоднократно высказывалось: мы категорически против и, если такая законодательная инициатива дойдет до Думы, наша фракция ее не поддержит. Начну с того, что и без подобных ужесточений, число ДТП и погибших на дорогах с каждым годом сокращается. Сомневаюсь, что предлагаемая мера окажет реальное влияние на дорожную ситуацию, зато очевидно скажется на собираемости штрафов», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что сегодня камеры видеофиксации зачастую установлены не в наиболее опасных с точки зрения аварийности местах, а там, где водители чаще всего допускают нарушения: из-за резкой смены скоростного лимита или неочевидной разметки.

«При отмене нештрафуемого порога этот «коммерческий» подход к установке камер еще более усилится. Кстати, чаще всего ДТП происходят из-за плохого состояния дорог, которые по идее должны ремонтироваться как раз за счет штрафов. Но денег с автомобилистов собирают все больше, а дороги лучше не становятся. Вот о чем надо подумать МВД и региональным властям, а не том, как бы еще обобрать водителей», — заключил Миронов.

До этого гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. По его мнению, эта мера могла бы сократить число смертельных ДТП.

Ранее депутат Нилов заявил о принципиальной позиции — не трогать нештрафуемый предел скорости.