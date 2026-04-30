В Туапсе на береговой линии началась уборка нефтепродуктов

На пяти участках береговой линии в Туапсинском муниципальном округе произошли локальные выбросы нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Там уточнили, что локальные выбросы нефтепродуктов устраняются на территории протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский.

Основные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются в Туапсе — в устье реки и на километровом участке береговой линии моря. В ликвидации задействованы 56 человек, включая сотрудников «Кубань-СПАС». С 27 по 29 апреля было собрано и вывезено 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают более 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.