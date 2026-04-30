В Туапсе ограничили использование сырой воды

Ограничения на использование сырой воды в условиях ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава региона.

«В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности: временно вводится ограничение на использование сырой воды», — говорится в сообщении.

В опубликованной памятке указано, что гражданам нельзя использовать воду из водопроводного крана, родников и ключей, а также уличных колонок для питья или приготовления пищи.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают более 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей.

