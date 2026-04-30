В Краснодарском крае ожидаются самые сильные ливни в истории наблюдений

Самые сильные ливневые дожди за всю историю метеорологических наблюдений ожидаются в Краснодарском крае 2 мая. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

«Наисильнейшие ливни прогнозируются в Краснодарском крае 2 мая, и, скорее всего, эти осадки будут самыми сильными за всю историю метеорологических наблюдений», — сказала она.

Специалист добавила, что на побережье Черного моря ливневые дожди будут идти с 1 по 4 мая. На 2 мая придется их пик, они будут особо сильными в эту субботу.

Несколькими днями ранее в Туапсе выпал «черный дождь». Это произошло после атаки украинских беспилотников на местный морской порт. Проведенные 21 апреля замеры качества воздуха показали, что в ряде районов концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза превысили допустимые нормы.

30 апреля в Туапсе начали очищать береговую линию от нефтепродуктов. На данный момент неизвестно, затронут ли ливни данный участок, и помешают ли они работе спасателей.

Ранее в Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
