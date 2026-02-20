В Польше поймали украинских мошенников, обманувших местных жителей на $280 тысяч

Польская полиция обезвредила преступную группировку граждан Украины, которые с помощью популярных мошеннических схем похитили у местных жителей почти миллион злотых (около $280 тысяч), сообщает Onet.pl.

Все пятеро задержанных доставлены в Окружную прокуратуру Люблина, где им предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По решению суда подозреваемые заключены под стражу на три месяца.

Задержания подозреваемых провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления полиции в Люблине. Операция проводилась в рамках расследования деятельности группы, которая орудовала с апреля 2024 по январь 2025 года.

Мошенники действовали по распространенной схеме — звонили гражданам, представлялись сотрудниками банка, полицейскими или прокурорами, а потом убеждали жертв в том, что их накопления под угрозой, и уговаривали перевести деньги на «безопасный» счет.

Некоторые потерпевшие под влиянием преступников установили на свои устройства программы для удаленного доступа под видом антивирусного ПО. От действий группировки пострадали более 20 человек по всей Польше.

О том, что украинские телефонные мошенники стали переключаться с россиян на жителей Европы и стран СНГ, сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов. По его словам, это произошло на фоне активных действий властей РФ по борьбе с киберпреступностью.

Ранее украинские мошенники стали использовать логотип «Госуслуг» для обмана россиян.