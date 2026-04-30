Мирный житель попал под атаку БПЛА в Белгородской области

В Белгородском округе мужчина получил минно-взрывную травму при атаке БПЛА
Украинский беспилотник атаковал поселок Дубовое Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, медики скорой помощи доставили в областную клиническую больницу жителя Белгородского округа с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица.

Беспилотник повредил фасад коммерческого объекта, два легковых и один грузовой автомобили, добавил Гладков.

За минувшие сутки беспилотники ударили по населенным пунктам десяти округов Белгородской области. Губернатор рассказал, что в результате атаки по региону пострадали 18 человек, еще трех женщин в селе Вознесеновка спасти не удалось.

До этого дроны атаковали пять районов Ростовской области. Также сообщалось о трехчасовой ночной атаке дронов на Нижегородскую область.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые помогали ВСУ наводить беспилотники.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

