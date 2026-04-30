Появились подробности о трехчасовой атаке БПЛА на Нижегородскую область

SHOT: силы ПВО отразили три волны атак дронов на Дзержинск и Кстово

Под удар ВСУ в Нижегородской области попали города Дзержинск и Кстово, за примерно три часа силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили по меньшей мере три волны налетов дронов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Жители Дзержинска насчитали примерно 10 взрывов в разных частях города. При этом они видели в небе вспышки.

Согласно публикации, три взрыва произошли в центре и на юге Кстово. От них «тряслись стекла в рамах» и сработали сигнализации у автомобилей.

В ночь на 30 апреля БПЛА атаковали еще два российских региона. Так, над Липецком произошли две волны взрывов. Горожане массово сообщили о гуле в небе и вспышках в некоторых районах. На всей территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности.

А в Волгоградской области дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы. В первом из них из-за налета БПЛА мужчина попал в больницу с осколочным ранением ноги. Кроме того, был поврежден жилой дом.

