Дроны атаковали пять районов Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили ночную воздушную атаку беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что дроны атаковали Чертковский, Верхнедонский, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский районы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Глава области призвал местных жителей быть осторожными на фоне беспилотной области в регионе.

В ночь на 30 апреля БПЛА атаковали еще три российских региона. Так, над Липецком произошли две волны взрывов. Горожане массово сообщали о гуле в небе и вспышках в некоторых районах. На всей территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности.

В Волгоградской области дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы. В первом из них из-за налета БПЛА мужчина попал в больницу с осколочным ранением ноги. Кроме того, был поврежден жилой дом.

А налет на Нижегородскую область продолжался около трех часов. Под удар попали города Дзержинск и Кстово. Жители Дзержинска насчитали примерно 10 взрывов в разных частях города. При этом они видели в небе вспышки. Три взрыва прогремели в центре и на юге Кстово. От них «тряслись стекла в рамах» и сработали сигнализации у автомобилей.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.