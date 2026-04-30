Подростки сливали ВСУ панорамы Екатеринбурга для координации ударов БПЛА

Подростков из Екатеринбурга подозревают в помощи ВСУ. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, сотрудники украинских служб связались с местными молодыми людьми, которые любили проводить время на крышах города. В последствии они отправляли панорамы города и получали за это деньги.

«В телефонах нашли панорамные снимки и видосы города, которые отправляли украинцам за вознаграждения», – сообщается в публикации.

Соответствующие кадры ВСУ якобы использовали для создания компьютерной модели города. Недостающие элементы они добавили с помощью данных с камеры беспилотника.

В результате 25 апреля БПЛА врезался в один из многоэтажных жилых домов в центре города. Во время атаки были повреждены верхние этажи. Как рассказал глава города, после произошедшего к медикам обратились девять человек. Пострадали 44 квартиры, но угрозы обрушения дома не было.

Какое именно наказание получат несовершеннолетние, неизвестно, так как им еще нет 16 лет.

Ранее стало известно, из какого украинского города предположительно запустили БПЛА на Екатеринбург.