Росстат раскрыл численность населения России

Росстат: население России на 1 января составляло 146 миллионов 28 тысяч человек

Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, сообщает Росстат. За 2024 год показатель снизился на 0,08%, однако в 20 субъектах страны зафиксирован прирост.

«На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%», — говорится в сообщении ведомства.

Среди регионов с положительной динамикой — Московская и Ленинградская области, а также Республика Ингушетия. По данным Росстата, рост населения наблюдается в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

30 января первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.

Фисенко добавил, что подобная ситуация сложилась из-за менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. При этом, по словам замминистра, после 2027 года ожидается увеличение интенсивности деторождения.

25 января президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Кроме того, глава государства распорядился проработать вопрос и представить предложения по совершенствованию программы материнского капитала, включая его увеличение в зависимости от очередности рождения ребенка.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.