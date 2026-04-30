В двух пермских вузах отменили очные занятия на фоне беспилотной опасности

Два пермских университета приостановили работу на фоне угрозы БПЛА

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) отменили занятия. Об этом пресс-служба учебного заведения сообщила в своем Telegram-канале.

«Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — добавили в вузе.

За час до этого ПГНИУ сообщил, что в Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность».

Кроме того, очные занятия отменили и в Пермском институте (филиале) РЭУ имени Плеханова, сообщает 59.ru. Их перенесли в дистанционный формат.

Второй день подряд в Пермском крае звучат сирены, предупреждающие о введении режима беспилотной опасности. В регионе введен план «Ковер», жителей проинформировали об угрозе.

29 апреля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что в Пермском округе беспилотник атаковал промышленное предприятие. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее беспилотники атаковали Липецкую область.