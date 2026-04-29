БПЛА атаковал промышленную площадку в Пермском крае

Махонин: пожар произошел на промплощадке в Пермском крае из-за атаки БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал промышленную площадку на территории Пермского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

В каком именно районе находится подвергшийся налету объект, в заявлении не уточняется.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что на промышленной площадке после удара начался пожар. Сейчас на месте находятся сотрудники оперативных и экстренных служб.

Махонин предупредил, что в Пермском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

По данным министерства обороны России, в период с 20:00 мск 28 апреля до 7:00 мск 29 апреля над территорией страны перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов ликвидировали в Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Воронежской, Саратовской и Курской областях. Также атаку беспилотников отразили в Крыму.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что воздушные цели были нейтрализованы над четырьмя районами — Боковским, Кашарским, Шолоховским и Миллеровским. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее украинский дрон атаковал блокпост в Белгородской области.