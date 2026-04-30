В Перми снова звучат сирены

СМИ: в Перми начался пожар после атаки беспилотников

В Перми вновь звучат сирены, предупреждающие о воздушной угрозе. Об этом сообщает портал 59.ru.

«В городе завыли сирены. Читатели слышат их в районе Компроса, в ЖК «Арсенал», на комплексе ПНИПУ, на Садовом, улице Папанинцев и 25 Октября», — пишет СМИ.

В свою очередь Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в городе «прозвучали взрывы». По информации источника, в одном из районов города «начался пожар после атаки БПЛА».

В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов.

Утром в Пермском крае была объявлена беспилотная опасность, закрывали аэропорт, позже по всему городу завыли сирены. Жителей края предупредили о беспилотной опасности, в регионе ввели план «Ковер».

Накануне губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что в Пермском округе беспилотник атаковал промышленное предприятие. Никто не пострадал, сотрудников эвакуировали.

Ранее десятки украинских дронов атаковали Воронежскую область.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
