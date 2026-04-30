На улице во Владивостоке заметили «раненого лисенка-сироту»

Во Владивостоке нашли «раненого лисенка-сироту». Видео опубликовал Amur Mash.

Telegram-канал пишет, что местные жители заметили животное на Лесной улице. У него травмы, есть подозрение на перелом тазобедренного сустава и сотрясение мозга.

Весной прошлого года в Приморье сотрудники МЧС спасли детеныша дальневосточной нерпы, которого выбросило на берег. Его обнаружили в районе бухты Шамора под Владивостоком. Как рассказали спасатели, млекопитающее несколько дней дрейфовало на льдине. Сотрудники МЧС забрали его и связались с реабилитационным центром для морских животных. До прибытия специалистов они ухаживали за истощенным тюленем.

А в Ленинградской области около мыса Серая Лошадь обнаружили маленькую раненую нерпу. Турист Кирилл Маликов, который видел окровавленное животное около 4:00, рассказал, что во время похода с друзьями на мысе услышал шипение и испугался. Мужчина посветил фонариком и разглядел, что это был окровавленный тюлень.

