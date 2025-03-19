В Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине

В Приморье сотрудники МЧС спасли детеныша дальневосточной нерпы (ларги), которого выбросило на берег. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Белька обнаружили на берегу бухты Шамора под Владивостоком. Как рассказали спасатели, морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине, после чего его выбросило на побережье.

Сотрудники МЧС забрали белька и связались с реабилитационным центром для морских животных. До прибытия специалистов ухаживали за истощенным тюленем.

«Сейчас с ним все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге на набережной спасли исхудавшего нерпенка.