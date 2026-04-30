Под мостом Золотые ворота нашли «тысячи загадочных синих существ»

В Калифорнии на пляж выбросило тысячи парусниц
На пляж Сан-Франциско в американской Калифонии выбросило «тысячи загадочных синих существ», пишет People.

В статье уточняется, что на берегу пляжа Бейкер-бич три дня назад нашли велелл или парусниц (родственников медуз с треугольными гребнями-парусами, которые помогают им двигаться по поверхности океана). Посмотреть на них под мостом Золотые ворота собрались тысячи людей.

Издание добавляет, что морские существа чаще всего оказываются на берегу из-за ветра. Так, при смене его направления, например, во время шторма, велеллы направляются к побережью. В итоге многих из них выбрасывает на сушу.

В середине апреля на острове Англси в Великобритании обнаружили тушу неизвестного животного. Ее нашли на пляже после шторма. У животного четыре ноги с копытами, а тело частично покрыто шерстью, однако сильное разложение затруднило точное определение вида. Фотографии существа вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи выдвигали различные версии происхождения останков, предполагая, что это может быть олень, корова, лама или альпака.

Ранее плававшая в реке женщина приняла аллигатора за бревно.

 
