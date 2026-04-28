Дачникам рассказали, какие культуры можно сажать в снежную погоду

Агроном Туманов: в снежную погоду можно высаживать свеклу, морковь и горох

Рискованное земледелие является нормой для большинства регионов России — многие культуры можно высаживать даже в снег. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Немедленно высаживайте холодостойкие. Морковка — пожалуйста. Даже если у вас каша со снегом — это нормальные условия для посева. Горох, свеклу, салаты, редиску, бобы — смело высаживайте», — посоветовал специалист.

К примеру, русские черные бобы пользуются большой популярностью — их тоже можно высадить в снежную погоду, добавил он.

До этого Туманов объяснил, как защитить растения от заморозков. Самый простой способ — дождевание (равномерное распыление воды). Пока капли висят на деревьях, пестиках и листьях, мороз не страшен, отметил эксперт.

Также, по его словам, можно окуривать растения дымом, но есть риск получить штраф от пожарного инспектора. Кроме того, можно укрыть будущий урожай мокрыми простынями или газетами.

Ранее дачникам рассказали, как определить, повреждено ли растение холодом.