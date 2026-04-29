Главврач Александровской больницы в Санкт-Петербурге покинул свой пост

В Санкт-Петербурге главный врач Александровской больницы Юрий Линец покинул свой пост. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, исполняющей обязанности главврача назначили невролога высшей категории Людмилу Рошковскую.

«С 29 апреля Юрий Павлович не работает. Он ушел на заслуженную пенсию», — сказали журналистам в Комитете по здравоохранению Северной столицы.

Юрий Линец – доктор медицинских наук, профессор, является заслуженным врачом РФ. Впервые Линец возглавлял Александровскую больницу с 1997 по 2000 год, а затем ушел в Николаевскую больницу в Петергофе. В Александровскую он вернулся в 2013 году.

В феврале этого года в медучреждении разразился большой скандал. Невостребованные тела в морге Александровской больницы должны были кремировать, но их продавали. Санитары отсекали у пациентов «понравившиеся» покупателю части тел. Схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов раскрыли сотрудники МВД. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее заведующий моргом Александровской больницы был арестован за продажу тел умерших.

 
