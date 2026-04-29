Уголовное дело возбудили в отношении экс-главы челябинского Роспотребнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Об этом сообщил региональный СК.

По данным ведомства, 62-летний экс-чиновник обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Также фигурантами дела стали его сыновья 37 и 39 лет, которым вменяется пособничество по той же статье.

«Нарушая запреты, установленные законом для государственных служащих, он через подконтрольных лиц создал коммерческие организации, зарегистрировав их на своих сыновей, а также других лиц», — отмечается в сообщении.

В феврале 2026 года Семенов был задержан по подозрению в мошенничестве. По информации Генпрокуратуры РФ, он, занимая государственную должность, одновременно занимался предпринимательской деятельностью. Для сокрытия своего участия в бизнесе, Семенов привлек своих сыновей, тещу и доверенных лиц. На доходы, полученные коррупционным путем, он приобретал дорогостоящую недвижимость и автомобили.

В марте суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства незаконно нажитого имущества, денежных средств и других ценностей Семенова и его родственников на общую сумму более 400 млн рублей. В том же месяце Семенов был освобожден от занимаемых должностей в связи с утратой допуска к государственной тайне.

