Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мать убийцы 11-летней девочки на Кубани не замечала в сыне странностей

СУ СКР по Краснодарскому краю

Мать мужчины, убившего 11-летнюю девочку на Кубани, рассказала о событиях в день случившегося. Об этом со ссылкой на женщину сообщает РЕН ТВ.

Мать последний раз видела мужчину в день убийства, 24 апреля. Он приезжал к ней в гости и, по словам женщины, был в хорошем настроении. Никаких странностей в поведении сына она не заметила. О произошедшем она узнала, когда сотрудники правоохранительных органов приехали изымать автомобиль.

24 апреля в Темрюковском районе Краснодарского края девочка вернулась с уроков и во второй половине дня отпросилась погулять с друзьями, но вечером домой так и не пришла — начались поиски, в которых участвовали около 600 человек. В результате ее обнаружили убитой.

Правоохранители задержали 31-летнего жителя хутора, располагающегося неподалеку от места жительства ребенка. По версии следствия, убийца 24 апреля встретил ребенка на улице в поселке Стрелка и усадил девочку в свою машину. Мужчина повез ее в сторону хутора Белого. В пути преступник задушил малолетнюю, а затем выбросил ее тело возле водоема. На допросе он полностью признал вину и подробно описал содеянное, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!