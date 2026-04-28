На Кубани возбудили дело спустя четыре дня после исчезновения 11-летней девочки

В Темрюкском районе Краснодарского края ведутся поиски 11-летней девочки, которая вечером 24 апреля ушла гулять и пропала. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Как рассказали поисковики, в день исчезновения девочка после школы вернулась домой в поселок Стрелка, около 16:00 сообщила близким, что идет гулять с подругами, но домой так и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

Поисковые работы продолжаются с привлечением кинологической службы МВД. Ранее служебная собака взяла след в направлении леса, но позже он оборвался. Пропавшую девочку искали всю ночь.

Сейчас в операции участвуют более 120 человек, включая местных жителей и волонтеров. Они прошли уже более 270 км, выполнив свыше 50 поисковых задач. Информацию о пропаже ребенка распространяют в соцсетях.

