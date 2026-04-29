Пропавшую на Кубани пятиклассницу нашли убитой, задержан 31-летний подозреваемый

В Темрюковском районе Краснодарского края найдена мертвой пропавшая пять дней назад 11-летняя школьница. По подозрению в ее убийстве задержан 31-летний мужчина, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, девочка проживала с родителями в поселке Стрелка, подозреваемый — на хуторе в нескольких километрах от нее.

В сообщении уточняется, что 24 апреля девочка вернулась с уроков и во второй половине дня отпросилась погулять с друзьями, но вечером домой так и не пришла. В первый день после пропажи родители пытались искать ее своими силами, но потом были вынуждены обратиться за помощью к полиции и волонтерам.

Для оперативности проведения розыскных мероприятий и привлечения максимально возможных ресурсов местное управление Следкома возбудило уголовное дело об убийстве.

В общей сложности в поисках участвовали около 600 человек, некоторые приехали из соседних регионов. Подключились и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт», объявление о пропаже ребенка с ориентировкой было размещено в его паблике.

Информацию о перемещениях школьницы восстанавливали, опрашивая водителей, которые проезжали по дорогам вблизи Стрелки в день ее исчезновения. Кроме того, в поисках задействовали собак. В результате было найдено тело девочки и задержан подозреваемый — 31-летний житель хутора Белый Александр М.

