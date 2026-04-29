Стало известно, что случилось с убитой на Кубани 11-летней девочкой

Стало известно, что произошло с 11-летней девочкой, которую нашли убитой на Кубани. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, убийца 24 апреля встретил ребенка на улице в поселке Стрелка и усадил девочку в свою машину. Мужчина повез ее в сторону хутора Белого. В пути преступник задушил малолетнюю.

Пытаясь замести следы, мужчина вывез тело ребенка подальше от населенного пункта и спрятал его в районе водоема. На допросе он полностью признал вину и подробно описал содеянное, а также принял участие в следственном эксперименте. Расследование продолжается.

24 апреля в Темрюковском районе Краснодарского края девочка вернулась с уроков и во второй половине дня отпросилась погулять с друзьями, но вечером домой так и не пришла. В первый день после пропажи родители пытались искать ее своими силами, а затем обратились за помощью. В общей сложности в поисках участвовали около 600 человек. Местное управление Следкома возбудило уголовное дело по статье об убийстве — 29 апреля был задержан 31-летний подозреваемый, являющийся жителем соседнего хутора.

