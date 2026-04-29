Решение суда Варшавы по экстрадиции на Украину Бутягина осталось в силе

Суд в Польше оставил в силе решение по экстрадиции ученого Бутягина на Украину
Решение Окружного суда Варшавы по передаче Украину российского археолога Александра Бутягина осталось в силе, несмотря на его освобождение. Об этом сообщил РИА Новости представитель Апелляционного суда Варшавы.

Отмечается, что в результате отзыва апелляции по данному делу, она была оставлена без рассмотрения. То есть, законную силу до сих пор имеет постановление Апелляционного суда Варшавы от 24 апреля 2026 года.

Ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции археолога.

Однако Украине не отдали Бутягина. 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден ученый. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, археолога освободили вместе с женой российского военнослужащего, проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье. Женщина была задержана июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда прилетела, чтобы встретиться с мужем.

Ранее археолог Бутягин рассказал о самочувствии после освобождения.

 
