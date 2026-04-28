Археолог Бутягин рассказал о самочувствии после освобождения

Археолог Бутягин после обмена сообщил, что чувствует себя хорошо

Российский археолог Александр Бутягин после совершенного на белорусско-польской границе обмена сообщил, что чувствует себя хорошо. Об этом пишет ТАСС.

На видео, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, ученый признался, что пока не верит в свое освобождение.

«Мне еще трудно их (ощущения. — «Газета.Ru») передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», — сказал Бутягин.

Он добавил, что медицинская помощь ему не нужна.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции археолога.

Однако Украине не отдали Бутягина. 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден ученый. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, археолога освободили вместе с женой российского военнослужащего, проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье. Женщина была задержана июля 2025 года в аэропорту Кишинева, куда прилетела, чтобы встретиться с мужем.

Ранее в Госдуме поздравили археолога Бутягина со спасением.