Убийцей 11-летней девочки на Кубани оказался педагог-психолог

На Кубани 11-летнюю девочку, которую нашли убитой после почти недели поисков, погубил педагог-психолог. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина имеет диплом педагога-психолога и работал в салоне сотовой связи. Кроме того, он женат и активно публиковал в соцсетях фото с супругой. Он также увлекался японской анимацией и несколько лет занимал должность в Союзе казачьей молодежи — водил детей на молебны и экскурсии.

Правоохранители задержали 31-летнего жителя хутора, располагающегося неподалеку от места жительства ребенка. По версии следствия, убийца 24 апреля встретил ребенка на улице в поселке Стрелка и усадил девочку в свою машину. Мужчина повез ее в сторону хутора Белого. В пути преступник задушил малолетнюю, а затем выбросил ее тело возле водоема. На допросе он полностью признал вину и подробно описал содеянное, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

24 апреля в Темрюковском районе Краснодарского края девочка вернулась с уроков и во второй половине дня отпросилась погулять с друзьями, но вечером домой так и не пришла — начались поиски, в которых участвовали около 600 человек. В результате ее обнаружили убитой.

Ранее в Новосибирске нашли живым пропавшего девятилетнего мальчика.