В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Три аэропорта в России приостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).

Аэропорт в Орске приостановил обслуживание рейсов примерно в 6:26 мск. Ограничения в воздушных гаванях Перми и Екатеринбурга ввели в 6:30 мск.

В заявлении подчеркивается, что меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов.

29 апреля министерство обороны России сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки отразили в Белгородской, Курской, Астраханской, Воронежской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областях. Также воздушные цели нейтрализовали в Крыму.

Как написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, утром в небе над Орском произошли взрывы. По информации журналистов, в городе сработали системы противовоздушной обороны, которые отражали атаку украинских БПЛА. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что украинский беспилотник нанес удар по промышленной площадке в регионе. На объекте произошел пожар, работники были эвакуированы.

Ранее пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки БПЛА.