В восьми регионах России ночью отразили атаки украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 апреля ликвидировали 98 украинских дронов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы РФ продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму. Также дроны были перехвачены в семи областях — Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Курской, Белгородской и Воронежской.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, российские средства ПВО сбили украинские БПЛА в четырех районах региона. Речь идет о Миллеровском, Кашарском, Шолоховском и Боковском районах. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала. Каких-либо разрушений также выявлено не было.

28 апреля украинские дроны атаковали здание администрации Марковского муниципального округа Луганской народной республики (ЛНР). Как рассказал глава региона Леонид Пасечник, на месте прилетов начался пожар. Тушение огня было осложнено угрозой повторных ударов, тем не менее сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате атаки пострадали 18 человек, состояние троих из них оценивалось как тяжелое.

Ранее беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в Брянской области.