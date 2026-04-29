Назван средний размер пенсии в России

В России средний размер пенсионного обеспечения превышает 25,2 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Уточняется, что средний размер пенсии по стране в марте текущего года составил 25 274 рубля. Всего в РФ в настоящее время проживает более 40,4 млн пенсионеров.

11 апреля сообщалось, что средний размер пенсии свыше 30 тыс. рублей по состоянию на февраль наблюдался в 12 регионах. Так, в тройку регионов с самыми высокими показателями вошли Чукотский АО (41,9 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,7 тыс. рублей) и Камчатский край (37,5 тыс. рублей).

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан.

Ранее россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции в 2027 и 2028 годах.