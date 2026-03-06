Россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции в 2027 и 2028 годах

В 2027–2028 годы индексация страховых пенсий россиян запланирована в два этапа — с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля уже увеличенную в феврале страховую пенсию — еще на 3,4% в 2027 году и на 3,8% в 2028 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году. По моим расчетам, средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей. Я могу с уверенностью сказать, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и реальном выражении (то есть выше инфляции). За период с 1 января 2023-го по 1 января 2026 года страховые пенсии по старости в России выросли на 31,55% (или на 6 524,2 рубля в денежном выражении, до 27 202,7 рубля в среднем)», — отметил Балынин.

По его словам, пенсии работающих пенсионеров выросли в 1,53 раза за рассматриваемый период (или в денежном выражении на 8 499,5 рубля, до 24 447,2 рубля в среднем), а неработающих — в 1,27 раза (или в денежном выражении на 5 981,2 рубля, до 27 818,8 рубля в среднем). Накопленная инфляция за этот период составила примерно 24%, оценил Балынин. Соответственно, рост пенсий по старости произошел темпами, опережающими инфляцию, причем у работающих пенсионеров — более чем двукратно опережающими уровень инфляции, подчеркнул эксперт.

По его словам, такой рост в самую первую очередь, обусловлен возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, размер которой рассчитывается от более высокого размера пенсий (от суммы, учитывающей все индексации). Также свой позитивный вклад в выявленную динамику роста размеров пенсий по старости темпами выше инфляции вносит и дополнительная корректировка размеров страховых пенсий работающим пенсионерам, проводимая ежегодно в августе, добавил экономист.

В 2026 году страховые пенсии выросли темпами выше инфляции — на 7,6% при инфляции в 2025 году в 5,6%. По мнению Балынина, это подтверждает приоритетность вопросов пенсионного обеспечения для государства и перевыполнение показателей, заложенных в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации».

