Москвичей предупредили о капризной майской погоде

Синоптик Паршина предупредила о капризной майской погоде в Москве
В мае погода будет капризной в Москве из-за сложного взаимодействия разных факторов. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Май в столице будет капризничать из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов. В переходные периоды от сезона к сезону, к которым относится май, эти колебания особенно заметны и могут приводить к резким изменениям погоды», — уточнила эксперт.

По словам синоптика, 1 мая в городе ожидается до +9 °C, местами с дождем и мокрым снегом, а уже на следующий день погода будет без осадков и до +15 °C.

Как уточнила Паршина, изменения погоды связаны также с циклонами и антициклонами. Первые приносят облачную погоду и осадки. Их взаимодействие с антициклонами может приводить к резким колебаниям температуры, добавила эксперт.

28 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближнем Подмосковье за сутки выпало 110% месячной нормы осадков.

По его данным, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксирован 21 мм осадков, что составляет 56% нормы апреля. На Балчуге выпало 15 мм, в Тушино — 23 мм, что соответствует 62% месячной нормы.

В Подмосковье максимальные значения отмечены в Долгопрудном — 41 мм, что превышает норму месяца. В Павловском Посаде зафиксировано 29 мм, в Талдоме — 32 мм, в Дмитрове — 34 мм, в Клину — 35 мм.

