Россиянам объяснили, опасен ли весенний снегопад для растений

Весенний снегопад укрывает почву и не наносит вреда растениям. Об этом aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, весной снег выступает в качестве своеобразного одеяла для растений.

«Снег при отсутствии сильного мороза даже в какой-то степени полезен. Он работает как теплоизолятор, защищая корни от вымерзания», — объяснил он.

Биолог подчеркнул, что одними из культур, которые совсем не боятся похолодания, являются смородина и крыжовник, а цветами — тюльпаны и нарциссы.

Тем, кто уже высадил рассаду в открытый грунт, рекомендуется накрыть ростки парником или спанбондом. При этом незначительное похолодание не погубит посадки, однако все же стоит обеспечить защитой неокрепшие овощи.

По словам эксперта, сейчас растения переживают временный анабиоз.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что зимняя погода в Москве продлится до мая. При этом самыми холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля. Температура воздуха в этот период составила +1...+3°C.

