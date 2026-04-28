Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, опасен ли весенний снегопад для растений

Биолог Сафонов: снегопад весной защищает корни растений от вымерзания
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Весенний снегопад укрывает почву и не наносит вреда растениям. Об этом aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, весной снег выступает в качестве своеобразного одеяла для растений.

«Снег при отсутствии сильного мороза даже в какой-то степени полезен. Он работает как теплоизолятор, защищая корни от вымерзания», — объяснил он.

Биолог подчеркнул, что одними из культур, которые совсем не боятся похолодания, являются смородина и крыжовник, а цветами — тюльпаны и нарциссы.

Тем, кто уже высадил рассаду в открытый грунт, рекомендуется накрыть ростки парником или спанбондом. При этом незначительное похолодание не погубит посадки, однако все же стоит обеспечить защитой неокрепшие овощи.

По словам эксперта, сейчас растения переживают временный анабиоз.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого сообщил, что зимняя погода в Москве продлится до мая. При этом самыми холодными днями стали понедельник и вторник, 27 и 28 апреля. Температура воздуха в этот период составила +1...+3°C.

Ранее дачникам рассказали, как определить, повреждено ли растение холодом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!