В Московской области в строительном вагончике нашли тела троих рабочих

112: тела троих рабочих найдены в строительном вагончике в Дмитрове
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Дмитрове Московской области нашли тела троих рабочих в строительном вагончике. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Предварительно, они отравились угарным газом. Внутри обнаружили большой газовый баллон и горелку. Они строили коттедж на территории посёлка «Woodside Residence», — говорится в посте.

Дополнительных подробностей о происшествии, как и комментариев ведомств, на момент публикации нет.

До этого в Тульской области городе Узловая рабочий погиб на производстве, попав в дробильную машину. Инцидент произошел во время работ по переработке деревянной продукции.

Другой случай произошел в Уфе, где на стройке жилого комплекса «Черника» оборвалась люлька с рабочими. Тогда никто из рабочих не пострадал. На обнародованном видео можно заметить, что люлька с мужчинами постепенно поднимается на уровень второго этажа, а затем отрывается с одной стороны и начинает съезжать вниз. Никто из строителей не вылетел за перегородку, мужчины держались за перила.

Ранее в Москве в районе бывшего завода ЗИЛ начался пожар на стройке.

 
