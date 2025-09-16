В Москве в районе бывшего завода ЗИЛ начался пожар на стройке

В Москве в районе ЖК Шагал начался пожар на крыше строящегося дома

В Москве рядом с бывшим заводом ЗИЛ на крыше строящегося дома в ЖК «Шагал» произошло возгорание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Возгорание произошло в Даниловском районе. На фотографиях с места событий можно заметить, что эпицентр находится у строящегося квартала ЗИЛАРТ. Над новостройками поднялось черное облако дыма.

Подробности происшествия неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Бутово произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Пожарные спасли трех человек из горящего помещения. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

14 сентября сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на строящейся парковке в городе Красногорске в Московской области. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее пожар у корпуса ВШЭ в центре Москвы попал на видео.