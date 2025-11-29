Под Тулой рабочий попал в дробильную машину на производстве

В Тульской области рабочий погиб, попав в дробильную машину на производстве

В городе Узловая рабочий погиб на производстве, попав в дробильную машину. Об этом сообщает в Telegram-канале управление СК по Тульской области.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел накануне во время работ по переработке деревянной продукции. Рабочий умер на месте.

В ходе проверки следователи осмотрели производство, изъяли документы и опросили свидетелей, добавили в СК.

В начале месяца в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы.

Вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти, 66-летний румынский рабочий Октай Стройчи был заблокирован в башне. Его извлекли из-под завалов, но вскоре он скончался в больнице.

Ранее в Подмосковье рабочий погиб в чане с пивом.