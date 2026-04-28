На юге Москвы вспыхнула машина такси

На парковке у Балаклавского проспекта в московском Чертаново загорелся автомобиль. Кадры публикует Telegram-канал «Чертаново».

«Чертаново сейчас. На парковке у Балаклавского проспекта, дом 3, загорелась машина — пламя видно из окон соседних домов», — говорится в сообщении.

К месту возгорания прибыли пожарные, о пострадавших не сообщалось.

До этого в подмосковных Химках загорелся автосервис на площади 400 кв. метров. Пожар локализовали, а затем ликвидировали.

24 апреля в Москве загорелось здание, в котором находится Институт комплексного развития территорий. Пожар произошел в Большом Сухаревском переулке, из помещений эвакуировали около 80 человек. По данным Агентства «Москва», огонь вспыхнул из-за неисправности проводки в одном из офисов. Пламя распространилось на четвертом этаже на площади порядка 60 квадратных метров.

Ранее легковушка с ребенком внутри внезапно вспыхнула на парковке в Приморье.