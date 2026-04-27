В подмосковных Химках произошел пожар в автосервисе

МЧС: в Химках загорелся автосервис на площади 400 кв. метров

В подмосковных Химках загорелся автосервис на площади 400 кв. метров. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, деревня Брехово, дом 60. В 20:26 — локализация пожара на площади 400 кв. м. В 21:19 — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

