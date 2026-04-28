Легковушка с людьми внезапно загорелась на парковке, и это попало на видео

Mash: легковушка с ребенком внутри внезапно вспыхнула на парковке в Приморье

В Приморском крае автомобиль с людьми воспламенился на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Легковушка с ребенком и девушкой внутри внезапно вспыхнула на парковке в Приморье. Жительница Дальнереченска приехала в магазин за покупками, оставила подругу с сыном в машине. Неожиданно из-под капота вырвалось пламя», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как загорается белый автомобиль, в этот момент из машины выбегает девушка. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиры выбежали из воспламенившегося транспорта и вызвали спасателей.

