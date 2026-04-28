Тысячерублевая купюра взорвалась рядом с ребенком в Москве

В Коньково купюра взорвалась в паре метров от ребенка

В Москве ребенок нашел свернутую купюру и бросил в нее снег, после чего она взорвалась. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел на улице Саморы Машела в районе Коньково. По информации источника, девятилетний мальчик нашел во дворе свернутую купюру номиналом 1000 рублей и бросил в нее снежок, после чего раздался хлопок.

Мальчик не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Похожая ситуация произошла ранее в Красногорске. Там мальчик нашел сверток с 10-рублевой купюрой, поднял его — и он детонировал. Ребенку оторвало четыре пальца, медики пытались спасти руку в течение шести часов. В результате впоследствии мальчику установили протезы.

После этого в Москве и Московской области нашли подозрительные свертки — в поселке Некрасовском и Митино. Однако угрозы не подтвердились.

Ранее ветеран «Альфы» дал совет родителям в связи с обнаружением детьми подозрительных свертков.