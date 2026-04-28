В Москве более 200 человек эвакуировали из здания на Бумажном проезде

В Москве на Бумажном проезде произошло возгорание, эвакуировали 250 человек

В Москве в административном здании на Бумажном проезде произошло возгорание. Эвакуировали 250 человек, пишет агентство «Москва».

«Произошло возгорание аккумуляторов в помещении пункта выдачи. Огонь ликвидирован системой пожаротушения», — сказано в посте.

Уточняется, что в этом здании располагаются редакции нескольких СМИ.

28 апреля в строящемся жилом доме на севере Москвы по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14, произошел пожар, охвативший второй и третий этажи. По информации МЧС, в здании могли находиться до 200 человек, более 30 удалось спасти, еще восемь, по последним данным, не выжили.

Изначально возгоранию присвоили максимальный, пятый, уровень сложности, позже его понизили до четвертого.

Как писал Telegram-канал SHOT, причиной крупного пожара могло стать короткое замыкание в электрическом щитке, который установлен в бытовке на третьем этаже.

